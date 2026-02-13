Um homem suspeito de participar de um assalto a um caminhoneiro, ocorrido no dia 19 de janeiro, em Itupeva, foi preso por policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí (DIG). Segundo as investigações, ele teria agido com outros dois comparsas, que ainda não foram identificados.

De acordo com a Polícia Civil, durante o crime a vítima foi mantida sob a mira de uma arma de fogo, teve o caminhão e pertences roubados e ainda foi mantida em cárcere privado.

Após o registro da ocorrência, a DIG iniciou diligências e conseguiu identificar um dos suspeitos de envolvimento no roubo. Com base nos elementos reunidos, foi solicitada à Justiça a prisão temporária do investigado.