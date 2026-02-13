Com a abertura oficial do Carnaval em Jundiaí marcada para esta sexta (13) com a passagem do bloco Refogado do Sandi a partir das 16h pelas ruas do Centro, motoristas e pedestres devem ficar atentos às alterações no trânsito. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), as interdições das vias para os desfiles de todos os blocos ocorrem sempre duas horas antes do início de cada evento. A previsão é que 10 mil foliões acompanhem o desfile.

As ruas do entorno permanecerão interditadas até duas horas após o término do desfile. A pasta informou, ainda, que todos os locais, inclusive para os demais blocos, contarão com monitoramento e acompanhamento dos agentes de trânsito, a fim de garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego nas imediações. Com concentração na praça Ruy Barbosa, o Refogado do Sandi irá transitar pela rua Barão de Jundiaí até a rua Siqueira de Moraes e retorna pela rua do Rosário até a praça da Matriz.

O encerramento está previsto para 19h. Responsável pela direção do bloco, Gisela Vieira diz que a expectativa é repetir o público do ano passado, com cerca de 10 mil foliões. “Vamos animar o povo que estiver no Centro, como fizemos em todos os anos. Esperamos uma festa bonita para celebrar o Carnaval e reconhecer o trabalho da Mata Ciliar, nossa homenageada do ano”, disse.