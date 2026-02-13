Com a abertura oficial do Carnaval em Jundiaí marcada para esta sexta (13) com a passagem do bloco Refogado do Sandi a partir das 16h pelas ruas do Centro, motoristas e pedestres devem ficar atentos às alterações no trânsito. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), as interdições das vias para os desfiles de todos os blocos ocorrem sempre duas horas antes do início de cada evento. A previsão é que 10 mil foliões acompanhem o desfile.
As ruas do entorno permanecerão interditadas até duas horas após o término do desfile. A pasta informou, ainda, que todos os locais, inclusive para os demais blocos, contarão com monitoramento e acompanhamento dos agentes de trânsito, a fim de garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego nas imediações. Com concentração na praça Ruy Barbosa, o Refogado do Sandi irá transitar pela rua Barão de Jundiaí até a rua Siqueira de Moraes e retorna pela rua do Rosário até a praça da Matriz.
O encerramento está previsto para 19h. Responsável pela direção do bloco, Gisela Vieira diz que a expectativa é repetir o público do ano passado, com cerca de 10 mil foliões. “Vamos animar o povo que estiver no Centro, como fizemos em todos os anos. Esperamos uma festa bonita para celebrar o Carnaval e reconhecer o trabalho da Mata Ciliar, nossa homenageada do ano”, disse.
Na Vila Progresso tem o desfile dos “APAExonados pelo Carnaval”. Ele acontecerá das 8h às 11h30, com concentração na rua Regente Feijó, 313. O bloco segue em direção à rua Dr. Hegg, na rotatória da saída para a rua Gandra, 154, onde o bloco fica parado até as 11h30.
Mais folia
Neste sábado (14), também na Vila Progresso, a partir das 10h, será a vez do bloco “Carne com Queijo” dar o tom. A concentração será na praça Getúlio Vargas a partir das 10h. Sobe até a rua Capitão Curado e vira à direita até a Emeb Dr. José Romeiro Pereira, onde o bloco fica parado até 13h. A partir das 16h acontecerá o bloco Ponte Torta, com concentração na praça Floriano Peixoto. Ele segue pela rua Barão de Jundiaí até a rua Siqueira de Moraes e retorna pela Rua do Rosário até a Praça da Matriz e fica até 19h. Na Cidade Administrativa, na Vila Hortolândia, das 15h às 22h será o bloco da Trash
No domingo (15), também no Centro, a partir das 10h, acontecerá o bloco das Super Poderosas. Com início na praça Floriano Peixoto e deslocamento até a praça Ruy Barbosa, com encerramento previsto para 13h. No Santa Gertudes terá Bloco do Gordo, das 10h às 13h, na rua Padre Norberto Mojola. O Baile da Maravilha, por sua vez, será na avenida União dos Ferroviários, das 16h às 19h. Ele sai das proximidades do Assaí e segue até o cruzamento com a rua Abolição, onde fica parado até 19h. Também no domingo, o Bloco é Amor, acontecerá na Vila Hortolândia, na Cidade Administrativa, das 15h às 22h
Na segunda-feira (16), o Continuamos na Nossa está confirmado na Ponte São João, das 16h às 19h. Ele ficará parado na rua Padre Ângelo Cremonti. Já o Bloco Micai / Bloco CarnaBola, também acontecerá na Cidade Administrativa, das 15h às 22h. Na terça (17), o encerramento fica por conta do Bloco do Rato, também na Cidade Administrativa, das 15h às 22h.
A Prefeitura ressalta que disponibilizará uma sala de monitoramento do Carnaval, com a presença de servidores das Secretarias e órgãos envolvidos na operação do evento, como os agentes de trânsito, Polícia Militar, Guarda Municipal, Juizado de Menores, Fiscalização do Comércio, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), SAMU, Secretaria de Cultura (SMCULT) e Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCS).