Moradores de cidades da Região Metropolitana de Jundiaí relatam novos casos de suspeita de envenenamento de animais domésticos, mesmo sem registros oficiais confirmados pelas prefeituras neste início de 2026. Em Várzea Paulista, um gato precisou ser internado em estado grave nesta semana. Em Jundiaí, bairros como Medeiros e Sarapiranga já haviam sido alertados em janeiro após atendimentos veterinários com sintomas compatíveis com intoxicação.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado em 10 de fevereiro, um gato foi encontrado pelo tutor com sinais graves de comprometimento clínico na residência da família, localizada no Jardim Paulista, em Várzea Paulista. O animal foi encaminhado ao veterinário, mas segue sob cuidados.

“Meu pai chegou em casa e encontrou o Foguete com dificuldade respiratória, prostração intensa, pupilas dilatadas e salivação excessiva”, contou a filha do tutor, Evelyn Ferreira.