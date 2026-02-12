12 de fevereiro de 2026
IFSP Jundiaí tem matrículas abertas para ensino regular e técnico

Por Redação | IFSP Jundiaí
As oportunidades envolvem vagas de Ensino Médio integrado ao técnico de Administração e de técnico em Comércio, este último, com duração de apenas um ano
O ano de 2026 começa com uma porta aberta para quem deseja retomar os estudos ou busca qualificação profissional. O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) Campus Jundiaí anunciou o edital de vagas remanescentes para o curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio (Proeja).

O curso é totalmente gratuito e destinado a pessoas com mais de 18 anos que já concluíram o Ensino Fundamental. Com aulas no período noturno e duração de três anos, o aluno sai preparado para o mercado de trabalho com um diploma técnico federal.

A seleção não exige prova: as vagas são preenchidas por ordem de chegada da documentação completa. Por isso, a recomendação é que os interessados não deixem para a última hora, pois as matrículas podem se encerrar antes do prazo final, caso as 37 vagas sejam preenchidas.

Além disso, o IFSP Campus Jundiaí também abriu 36 vagas remanescentes para o curso Técnico em Comércio. O grande atrativo é a rapidez: em apenas um ano (dois semestres), o aluno obtém sua formação técnica. O curso é noturno e totalmente gratuito. Para participar, o candidato deve estar matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou já ter concluído os estudos.

As matrículas ocorrem em fluxo contínuo. O prazo final é 27 de fevereiro, mas a expectativa é que as vagas se esgotem rapidamente.

Serviço:
Período de Matrícula: até 27/02/2026.
Inscrição: envio de documentos para o e-mail oficial ou presencialmente.
E-mail: matricula.jnd@ifsp.edu.br
WhatsApp: (11) 98614-1385 (07h30 às 16h)
Telefone: (11) 2448-8500 (07h30 às 20h30)
Site: jnd.ifsp.edu.br

