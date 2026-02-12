O ano de 2026 começa com uma porta aberta para quem deseja retomar os estudos ou busca qualificação profissional. O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) Campus Jundiaí anunciou o edital de vagas remanescentes para o curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio (Proeja).

O curso é totalmente gratuito e destinado a pessoas com mais de 18 anos que já concluíram o Ensino Fundamental. Com aulas no período noturno e duração de três anos, o aluno sai preparado para o mercado de trabalho com um diploma técnico federal.

A seleção não exige prova: as vagas são preenchidas por ordem de chegada da documentação completa. Por isso, a recomendação é que os interessados não deixem para a última hora, pois as matrículas podem se encerrar antes do prazo final, caso as 37 vagas sejam preenchidas.