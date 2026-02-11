Guardas municipais do Patrulhamento Rural detiveram dois homens ao lado da estação ferroviária de Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (11), suspeitos de furtar as rodas de um veículo Hyundai i30. O carro havia sido estacionado no local pela manhã por uma moradora de Campinas.

O sistema de monitoramento da Guarda Municipal flagrou o momento em que os dois homens retiravam as rodas do automóvel e acionou as viaturas em patrulhamento. Os GMs Damasceno, Fabrício e Cabral foram até o local e conseguiram deter os suspeitos ainda durante a ação.

Em consulta aos dados do veículo, os agentes constataram que o proprietário reside em Campinas. Segundo apurado, a esposa dele utilizou o carro para vir até Jundiaí pela manhã, onde o deixou estacionado na estação para seguir de trem até São Paulo, onde trabalha.