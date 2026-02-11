A cantora Shakira é a atração internacional que vai se apresentar na Praia de Copacabana no dia 2 de maio de 2026. O evento batizado de ‘Todo Mundo no Rio’ já levou às areias da praia mais famosa do Brasil as cantoras Madrona, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.
O anúncio da apresentação da colombiana foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. No fim da manhã desta quarta-feira (11) o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, postou um vídeo da cantora em suas redes sociais e confirmou a atração.
Segundo informações de Lauro Jardim, Shakira assinou o contrato nessa terça-feira (10) com Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. O evento conta com patrocínio de uma marca de cerveja e será transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay.
A confirmação da cantora no evento ocorreu após semanas de rumores que tentavam adivinhar quem seria o artista escolhido para se apresentar nas areias de Copacabana.
