A cantora Shakira é a atração internacional que vai se apresentar na Praia de Copacabana no dia 2 de maio de 2026. O evento batizado de ‘Todo Mundo no Rio’ já levou às areias da praia mais famosa do Brasil as cantoras Madrona, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

O anúncio da apresentação da colombiana foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. No fim da manhã desta quarta-feira (11) o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, postou um vídeo da cantora em suas redes sociais e confirmou a atração.

