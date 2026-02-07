Fevereiro é mês de comemoração em Cajamar. A cidade completa 67 anos no dia 18 de fevereiro e, para celebrar essa data tão especial, a Prefeitura de Cajamar promove uma grande festa para a população.
A principal comemoração acontecerá no sábado, dia 21 de fevereiro, com um evento especial no Boiódromo. A programação contará com um grande show da cantora Joelma e também com a apresentação da banda É o Tchan, que conquistou gerações com seus sucessos e promete colocar todo mundo para dançar.
Além dos shows, o evento terá praça de alimentação, estrutura completa e atrações pensadas para garantir lazer, diversão e momentos inesquecíveis para famílias de Cajamar e de toda a região.
No mesmo dia, acontece também a grande final do concurso Rainha de Cajamar, com a apresentação e desfile das 15 finalistas, que concorrem aos títulos de Rainha de Cajamar, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Miss Simpatia.
A entrada será solidária, mediante a doação de 1 litro de leite ou 1 litro de óleo, ou ainda a contribuição de R$ 10, valor que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade, fortalecendo as ações sociais desenvolvidas no município.
Para quem deseja uma experiência diferenciada, haverá venda de camarote open bar, com ingressos disponíveis pelo site: http://www.guicheweb.com.br/cajamar.
A festa de aniversário dos 67 anos de Cajamar será um grande encontro de cultura, música, alegria e celebração, reunindo a população para viver um dia muito especial.
SERVIÇO: 67 ANOS DE CAJAMAR
21 de fevereiro (sábado) | a partir das 17h
Local: Centro de Eventos “Boiódromo”