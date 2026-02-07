Fevereiro é mês de comemoração em Cajamar. A cidade completa 67 anos no dia 18 de fevereiro e, para celebrar essa data tão especial, a Prefeitura de Cajamar promove uma grande festa para a população.

A principal comemoração acontecerá no sábado, dia 21 de fevereiro, com um evento especial no Boiódromo. A programação contará com um grande show da cantora Joelma e também com a apresentação da banda É o Tchan, que conquistou gerações com seus sucessos e promete colocar todo mundo para dançar.

Além dos shows, o evento terá praça de alimentação, estrutura completa e atrações pensadas para garantir lazer, diversão e momentos inesquecíveis para famílias de Cajamar e de toda a região.