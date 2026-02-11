O filme "Minha Vida com Shurastey", que conta a história do brasileiro Jesse Koz e do golden retriever Shurastey, dupla que viajava de Fusca pelas Américas e tinha como destino final o Alasca, teve as filmagens encerradas e deve estrear ainda neste ano. E no elenco do filme, uma estrela canina que mora na Terra da Uva: o Chico.

O cãozinho golden retriever nasceu em um canil especializado na raça em Vargem Grande Paulista e hoje mora no Medeiros, em Jundiaí, com o casal Rafael Talha e Juliane Venteu. Chico foi selecionado pela equipe do filme, que buscava um filhote que atendesse a exigências narrativas específicas — equilíbrio emocional, boa socialização e comportamento compatível com a fase retratada em cena. No filme, Chico aparece como Shurastey filhote.