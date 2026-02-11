11 de fevereiro de 2026
CÃO CINEMATOGRÁFICO

Estrela de Jundiaí integra elenco de 'Minha Vida com Shurastey'

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo pessoal
Chico nasceu em Vargem Grande Paulista e hoje vive no Medeiros, em Jundiaí
Chico nasceu em Vargem Grande Paulista e hoje vive no Medeiros, em Jundiaí

O filme "Minha Vida com Shurastey", que conta a história do brasileiro Jesse Koz e do golden retriever Shurastey, dupla que viajava de Fusca pelas Américas e tinha como destino final o Alasca, teve as filmagens encerradas e deve estrear ainda neste ano. E no elenco do filme, uma estrela canina que mora na Terra da Uva: o Chico.

O cãozinho golden retriever nasceu em um canil especializado na raça em Vargem Grande Paulista e hoje mora no Medeiros, em Jundiaí, com o casal Rafael Talha e Juliane Venteu. Chico foi selecionado pela equipe do filme, que buscava um filhote que atendesse a exigências narrativas específicas — equilíbrio emocional, boa socialização e comportamento compatível com a fase retratada em cena. No filme, Chico aparece como Shurastey filhote.

Chico com os tutore Rafael Talha e Juliane Venteu

O filme conta a história da dupla que morreu em um acidente nos Estados Unidos, em 2022, na expedição de Fusca pelas Américas. A história ganhou grande repercussão e o longa foi anunciado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) de Santa Catarina, em outubro do ano passado. O drama dirigido por Diego Freitas, responsável também pelo sucesso no streaming "Caramelo", tem Nicolas Prattes como protagonista, vivendo Jesse Koz.

