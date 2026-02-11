Um homem procurado pela Justiça, suspeito de invadir a residência de um promotor de Justiça em Monte Alegre do Sul, no dia 7 de janeiro deste ano, e mantê-lo refém junto com a família durante um assalto - ocasião em que todos foram agredidos -, foi preso na Vila Arens, em Jundiaí, na madrugada desta quarta-feira (11). A captura foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão.

Outro suspeito já havia sido preso no mesmo dia do crime por guardas municipais, em Itatiba, e confessou participação na ação criminosa. Também naquela data, policiais da Rota prenderam, na cidade de São Paulo, outros dois investigados por envolvimento no assalto.

Todos eles são também investigados por suposta ligação com uma quadrilha conhecida como “Bonde do Minotauro”, grupo criminoso que teria como base a comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. O líder da organização, apontado como de alta periculosidade, está preso. Em Paraisópolis, inclusive, três suspeitos de integrar o grupo foram presos por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).