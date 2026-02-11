Um homem procurado pela Justiça, suspeito de invadir a residência de um promotor de Justiça em Monte Alegre do Sul, no dia 7 de janeiro deste ano, e mantê-lo refém junto com a família durante um assalto - ocasião em que todos foram agredidos -, foi preso na Vila Arens, em Jundiaí, na madrugada desta quarta-feira (11). A captura foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão.
Outro suspeito já havia sido preso no mesmo dia do crime por guardas municipais, em Itatiba, e confessou participação na ação criminosa. Também naquela data, policiais da Rota prenderam, na cidade de São Paulo, outros dois investigados por envolvimento no assalto.
Todos eles são também investigados por suposta ligação com uma quadrilha conhecida como “Bonde do Minotauro”, grupo criminoso que teria como base a comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. O líder da organização, apontado como de alta periculosidade, está preso. Em Paraisópolis, inclusive, três suspeitos de integrar o grupo foram presos por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).
De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha é especializada em roubos a residências e farmácias.
PRISÃO EM JUNDIAÍ
As equipes da PM realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que um veículo Renault Kwid havia sido identificado pelo sistema de monitoramento ao trafegar pela avenida Vigário J.J. Rodrigues, por volta das 0h42. O condutor do automóvel era alvo de mandado de prisão.
O monitoramento ocorria em apoio a órgãos especializados que já atuavam na tentativa de localizar o investigado. Durante diligências na região, os policiais localizaram o veículo estacionado no pátio de um posto de combustíveis e realizaram a abordagem.
O homem foi encontrado no interior do carro. Durante a busca pessoal e vistoria no veículo, nada de ilícito foi localizado. Contudo, após contato com a agência responsável, foi confirmado que havia um mandado de prisão sigiloso em aberto contra ele pelo crime de roubo com cárcere privado, relacionado ao caso ocorrido em Monte Alegre do Sul.
A ordem judicial foi expedida pela Vara Regional das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária, com sede em Campinas, e tem validade até janeiro de 2046.
Diante da confirmação, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu à disposição da Justiça. O aparelho celular dele também foi apreendido para auxiliar nas investigações.