CONDENADO

Homicida é preso trabalhando em sítio de eventos em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os policiais prenderam o criminoso, que será levado para a cadeia
Policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática capturaram, na tarde desta terça-feira (10), no bairro Bom Jardim, em Jundiaí, um criminoso condenado a mais de 14 anos de prisão pelos crimes de homicídio e lesão corporal, praticados no estado da Paraíba.

De posse de dois mandados de prisão e com informações de que o condenado estaria na cidade e o local onde poderia ser encontrado, os policiais se deslocaram até um sítio comercial no bairro Bom Jardim. No local, o suspeito foi localizado enquanto trabalhava em uma obra.

Durante a abordagem, ele foi questionado e demonstrou ter conhecimento de que era procurado pela Justiça. A soma das penas impostas nas duas condenações totaliza 14 anos e dois meses de prisão.

O criminoso foi conduzido à Central de Flagrantes, onde os mandados de prisão foram formalmente cumpridos, permanecendo à disposição da Justiça.

