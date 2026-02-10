A alça de acesso localizada no km 112 da rodovia Professor Zeferino Vaz (a ‘Tapetão’), que liga Campinas a Mogi Guaçu, está totalmente interditada após uma carreta atolar no local. O motorista não sofreu ferimentos e negou atendimento médico.



Segundo a Artesp, a carreta trafegava pela rodovia no sentido sul quando acesso a alça de retorno e ficou atolada no canteiro central, com risco de tombamento. Ainda segundo a Artesp, o acesso a alça por veículos pesados é proibido.

A concessionária Rota das Bandeiras, que administra a via, está no local e a pista permanece interditada sem previsão de liberação.