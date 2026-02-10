

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Municipal resultou na libertação de duas vítimas de roubo e sequestro, na recuperação de dois caminhões (cavalos mecânicos), na apreensão de um veículo Corsa utilizado pelos criminosos e na prisão de um suspeito por roubo qualificado e associação criminosa, na madrugada desta terça-feira (10), em Itatiba.

Policiais militares da 2ª Companhia foram informados de que uma vítima de roubo seguido de sequestro havia sido abandonada pelos criminosos na rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. No local, os agentes encontraram o motorista, que relatou ter sido assaltado em Osasco por dois homens armados.

Segundo a vítima, os criminosos desacoplaram o cavalo mecânico da carreta, que estava carregada com amido, o amarraram na cabine com o cinto de segurança e seguiram com o veículo em direção a Itatiba, abandonando o semirreboque em Osasco. Já em Itatiba, o motorista foi levado para uma área de mata, onde permaneceu em cárcere privado, sendo posteriormente deixado às margens da rodovia. Ainda conforme o relato, os criminosos fugiram utilizando um veículo Corsa, informação que foi repassada às equipes.