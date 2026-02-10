Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Municipal resultou na libertação de duas vítimas de roubo e sequestro, na recuperação de dois caminhões (cavalos mecânicos), na apreensão de um veículo Corsa utilizado pelos criminosos e na prisão de um suspeito por roubo qualificado e associação criminosa, na madrugada desta terça-feira (10), em Itatiba.
Policiais militares da 2ª Companhia foram informados de que uma vítima de roubo seguido de sequestro havia sido abandonada pelos criminosos na rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. No local, os agentes encontraram o motorista, que relatou ter sido assaltado em Osasco por dois homens armados.
Segundo a vítima, os criminosos desacoplaram o cavalo mecânico da carreta, que estava carregada com amido, o amarraram na cabine com o cinto de segurança e seguiram com o veículo em direção a Itatiba, abandonando o semirreboque em Osasco. Já em Itatiba, o motorista foi levado para uma área de mata, onde permaneceu em cárcere privado, sendo posteriormente deixado às margens da rodovia. Ainda conforme o relato, os criminosos fugiram utilizando um veículo Corsa, informação que foi repassada às equipes.
Com as informações fornecidas pela vítima, a Polícia Militar iniciou patrulhamento pela região e localizou o cavalo mecânico abandonado, sem a presença de bandidos.
O veículo e o motorista foram encaminhados ao Plantão Policial. Enquanto a ocorrência era apresentada, os policiais foram informados por guardas municipais de que o veículo Corsa citado pela vítima havia sido visto circulando pelo município.
Diante disso, equipes da PM e da GM trocaram informações e passaram a atuar de forma conjunta, conseguindo localizar o Corsa escoltando outro caminhão (cavalo mecânico). O automóvel foi abordado e um homem acabou preso.
O caminhão, no entanto, fugiu em alta velocidade, iniciando uma perseguição no sentido Louveira. Durante a fuga, o veículo se envolveu em um acidente, e dois ocupantes pularam da cabine, sendo que um deles estava armado. Ele efetuou disparos contra os policiais, que revidaram.
Em determinado momento, o homem armado simulou rendição, abaixando-se, mas em seguida correu para uma área de mata e conseguiu fugir. O comparsa dele foi detido no local.
Ao averiguarem a cabine do caminhão, PMs e GMs localizaram uma vítima, que estava amarrada com o cinto de segurança, mesmo modus operandi empregado no roubo ocorrido em Osasco. Esse motorista havia sido assaltado em Jarinu.
Um cerco policial foi realizado na área de mata para tentar localizar o criminoso foragido, porém ele não foi encontrado. Também não foi possível confirmar se ele foi atingido durante o confronto armado. Nenhum policial ficou ferido.
As vítimas e os veículos recuperados foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foi acionada e assumiu as investigações.
Participaram da ação os PMs cabo Spencer e soldado De Matos e GMs Rodrigues e Montini, com apoio do 2º sargento Fernando e soldado de Campos, do Comando de Grupo Patrulha (CGP 2).