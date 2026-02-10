A segunda edição do programa Prefeitura na Área, que acontece no dia 28 de fevereiro, no Vetor Oeste, vai reunir em um único local dezenas de serviços públicos essenciais, facilitando o acesso da população a atendimentos que fazem parte do dia a dia dos moradores. A ação será realizada das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona, e contará com a participação de secretarias municipais, autarquias e parceiros.

O objetivo do programa é descentralizar os atendimentos e levar cidadania, orientação e soluções diretamente aos bairros, garantindo mais agilidade, inclusão e proximidade entre a prefeitura e a comunidade. Confira os serviços disponíveis durante o evento:

Tecnologia e serviços digitais – Cijun