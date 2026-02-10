A segunda edição do programa Prefeitura na Área, que acontece no dia 28 de fevereiro, no Vetor Oeste, vai reunir em um único local dezenas de serviços públicos essenciais, facilitando o acesso da população a atendimentos que fazem parte do dia a dia dos moradores. A ação será realizada das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona, e contará com a participação de secretarias municipais, autarquias e parceiros.
O objetivo do programa é descentralizar os atendimentos e levar cidadania, orientação e soluções diretamente aos bairros, garantindo mais agilidade, inclusão e proximidade entre a prefeitura e a comunidade. Confira os serviços disponíveis durante o evento:
Tecnologia e serviços digitais – Cijun
- Tira-dúvidas
- Cadastro e orientações sobre o Cartão da Gente
- Emissão de comprovante de residência digital
- Documento de identificação digital
Energia elétrica – CPFL
- Tira-dúvidas
- Troca de titularidade da conta
- Solicitação de nova ligação
- Religação
- Reforma de padrão
- Alteração da data de vencimento da conta
Água e esgoto – DAE
- Ligação de água e esgoto
- Revisão de fatura
- Segunda via de contas
- Atualização cadastral
- Renegociação de débitos
- Solicitação da Tarifa Social
Bem-estar animal – Debea
- Microchipagem
- Orientações e emissão do RG Animal (SinPatinhas)
- Agendamento de castração e adoção
Defesa do consumidor – Procon
- Orientações sobre direitos e deveres do consumidor
- Registro de reclamações e denúncias
- Atendimento a consumidores e fornecedores
Assistência e desenvolvimento social
- Atualização do Cadastro Único (CadÚnico)
Inclusão e acessibilidade – Casa Civil
- Solicitação e impressão da Ciptea
- Distribuição do Cordão Girassol
- Atendimento para pessoas com deficiência invisível, doenças raras e TEA
Emprego e empreendedorismo – Desenvolvimento Econômico
- Orientações sobre empregabilidade
- Abertura e formalização de empresas
- Atendimento ao MEI
Educação
- Inscrição no CMEJA (Educação de Jovens e Adultos)
Finanças
- Licenciamento de atividades
- Parcelamento de tributos (IPTU, ISS, taxas e multas)
Habitação Social
- Informações sobre regularização fundiária
- Atualização cadastral
- Orientações sobre doação de materiais
Justiça e cidadania
- Agendamento de RG e CNH
- Emissão de CPF, título de eleitor e certidões
- Carteiras digitais
- Seguro-desemprego
- Currículo e orientação profissional
- Serviços do INSS, Receita Federal e gov.br
- Carteira da Pessoa Idosa
- Cartões de estacionamento
- Certidões judiciais e criminais
- Atendimento a imigrantes
- Plataforma Trampolim
Cultura e educação cidadã
- Projeto Leitura da Gente – espaço de exposição de livros
- Pintura facial
Mobilidade e transporte
- Emissão do Bilhete Único (Comum, Estudante, Sênior e Especial)
Promoção da saúde
- Aferição de pressão arterial e glicemia
- Imunização (conforme disponibilidade)
- Orientações sobre dengue e arboviroses
Segurança pública
- Apresentação do Canil da Guarda Municipal
- Orientações sobre o Programa Maria da Penha
Escola de Gestão Pública
- Palestras, jogos e divulgação de cursos
Esporte e lazer
- Oficinas de jogos e brincadeiras (Esef)
Fundo Social de Solidariedade
- Ação social com corte de cabelo masculino
Empreendedorismo – Sebrae
- Atendimento do Sebrae Aqui, em parceria com o Jundiaí Empreendedora
Defesa Civil
- Informações sobre áreas de risco da região
- Distribuição de materiais educativos
- Orientações sobre chuvas, frio, calor e estiagem