11 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ATENDIMENTO

Prefeitura na Área destaca serviços gratuitos no Vetor Oeste

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A ação acontece no dia 28 de fevereiro, das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona, no bairro Almerinda Chaves
A ação acontece no dia 28 de fevereiro, das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona, no bairro Almerinda Chaves

A segunda edição do programa Prefeitura na Área, que acontece no dia 28 de fevereiro, no Vetor Oeste, vai reunir em um único local dezenas de serviços públicos essenciais, facilitando o acesso da população a atendimentos que fazem parte do dia a dia dos moradores. A ação será realizada das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona, e contará com a participação de secretarias municipais, autarquias e parceiros.

O objetivo do programa é descentralizar os atendimentos e levar cidadania, orientação e soluções diretamente aos bairros, garantindo mais agilidade, inclusão e proximidade entre a prefeitura e a comunidade. Confira os serviços disponíveis durante o evento:

Tecnologia e serviços digitais – Cijun

  • Tira-dúvidas
  • Cadastro e orientações sobre o Cartão da Gente
  • Emissão de comprovante de residência digital
  • Documento de identificação digital

Energia elétrica – CPFL

  • Tira-dúvidas
  • Troca de titularidade da conta
  • Solicitação de nova ligação
  • Religação
  • Reforma de padrão
  • Alteração da data de vencimento da conta

Água e esgoto – DAE

  • Ligação de água e esgoto
  • Revisão de fatura
  • Segunda via de contas
  • Atualização cadastral
  • Renegociação de débitos
  • Solicitação da Tarifa Social

Bem-estar animal – Debea

  • Microchipagem
  • Orientações e emissão do RG Animal (SinPatinhas)
  • Agendamento de castração e adoção

Defesa do consumidor – Procon

  • Orientações sobre direitos e deveres do consumidor
  • Registro de reclamações e denúncias
  • Atendimento a consumidores e fornecedores

Assistência e desenvolvimento social

  • Atualização do Cadastro Único (CadÚnico)

Inclusão e acessibilidade – Casa Civil

  • Solicitação e impressão da Ciptea
  • Distribuição do Cordão Girassol
  • Atendimento para pessoas com deficiência invisível, doenças raras e TEA

Emprego e empreendedorismo – Desenvolvimento Econômico

  • Orientações sobre empregabilidade
  • Abertura e formalização de empresas
  • Atendimento ao MEI

Educação

  • Inscrição no CMEJA (Educação de Jovens e Adultos)

Finanças

  • Licenciamento de atividades
  • Parcelamento de tributos (IPTU, ISS, taxas e multas)

Habitação Social

  • Informações sobre regularização fundiária
  • Atualização cadastral
  • Orientações sobre doação de materiais

Justiça e cidadania

  • Agendamento de RG e CNH
  • Emissão de CPF, título de eleitor e certidões
  • Carteiras digitais
  • Seguro-desemprego
  • Currículo e orientação profissional
  • Serviços do INSS, Receita Federal e gov.br
  • Carteira da Pessoa Idosa
  • Cartões de estacionamento
  • Certidões judiciais e criminais
  • Atendimento a imigrantes
  • Plataforma Trampolim

Cultura e educação cidadã

  • Projeto Leitura da Gente – espaço de exposição de livros
  • Pintura facial

Mobilidade e transporte

  • Emissão do Bilhete Único (Comum, Estudante, Sênior e Especial)

Promoção da saúde

  • Aferição de pressão arterial e glicemia
  • Imunização (conforme disponibilidade)
  • Orientações sobre dengue e arboviroses

Segurança pública

  • Apresentação do Canil da Guarda Municipal
  • Orientações sobre o Programa Maria da Penha

Escola de Gestão Pública

  • Palestras, jogos e divulgação de cursos

Esporte e lazer

  • Oficinas de jogos e brincadeiras (Esef)

Fundo Social de Solidariedade

  • Ação social com corte de cabelo masculino

Empreendedorismo – Sebrae

  • Atendimento do Sebrae Aqui, em parceria com o Jundiaí Empreendedora

Defesa Civil

  • Informações sobre áreas de risco da região
  • Distribuição de materiais educativos
  • Orientações sobre chuvas, frio, calor e estiagem

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários