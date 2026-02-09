Jundiaí permanece na lista de 30 municípios em estado de atenção para deslizamento de terra emitida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Nas últimas 72 horas foram registrados 126,8 mm de chuvas no município. Outra cidade que aparece na lista é Campo Limpo Paulista que segue em ‘Estado de Alerta’.
No Jardim São Camilo, segundo informações da Defesa Civil repassadas ao Jornal de Jundiaí, um caso de deslizamento foi registrado na madrugada. A terra deslizou, deixou um alicerce exposto e o imóvel foi interditado preventivamente. Uma família, composta por três adultos e duas crianças, ficou desalojada e optou por permanecer na casa de vizinhos e parentes. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social prestou atendimento no local.
Campo Limpo Paulista
Outro município que compõe a lista da Defesa Civil estadual é Campo Limpo Paulista. A Prefeitura decretou ‘estado de alerta’ após as chuvas do domingo (8). De acordo com a Defesa Civil municipal, até o momento não há moradores desabrigados nem registros de deslizamentos que tenham comprometido residências. Foram identificados apenas pequenos deslizamentos em fundos de lote e pontos isolados de alagamento. O nível do Rio Jundiaí atingiu o limite, mas sem ocorrências mais graves.
Medidas preventivas
Como parte do conjunto permanente de ações de prevenção e enfrentamento aos eventos climáticos, a Força-Tarefa da Prefeitura de Jundiaí realizou, em parceria com a Frente Parlamentar de Enfrentamento dos Desastres Climáticos, do Poder Legislativo, vistorias técnicas em pontos da cidade com histórico de alagamentos e inundações. Foram vistoriados trechos da Avenida Manoel Teixeira Cabral, no Jardim Planalto; Avenida Carlos Veiga, no Eloy Chaves; Avenida Beta, no Distrito Industrial; e Rodovia Constâncio Cintra, no bairro Mato Dentro.
Já a Prefeitura de Campo Limpo Paulista montou um gabinete de crise no Paço Municipal, com atuação integrada das forças de segurança, apoio de equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários de cidades vizinhas, monitoramento de áreas de encosta, limpeza e poda preventiva, além de preparação para eventual necessidade de evacuação. As equipes de serviços públicos seguem mobilizadas.
Previsão
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça (10) deve chover mais forte pela manhã e à noite, mas a chuva também deve ser uma constante ao longo do dia. Temperaturas entre 18°C e 22°C. Para a quarta-feira (11), a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, mas os termômetros sobem e marcarão entre 19°C e 24°C. Para quinta-feira (12), mais chuva e há possibilidade de queda de granizo. O dia será mais quente com temperaturas entre 20°C e 27°C. Para a sexta (13), o céu ficará encoberto, com chuva isolada e temperaturas entre 20°C e 27°C.