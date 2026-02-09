Jundiaí permanece na lista de 30 municípios em estado de atenção para deslizamento de terra emitida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Nas últimas 72 horas foram registrados 126,8 mm de chuvas no município. Outra cidade que aparece na lista é Campo Limpo Paulista que segue em ‘Estado de Alerta’.

No Jardim São Camilo, segundo informações da Defesa Civil repassadas ao Jornal de Jundiaí, um caso de deslizamento foi registrado na madrugada. A terra deslizou, deixou um alicerce exposto e o imóvel foi interditado preventivamente. Uma família, composta por três adultos e duas crianças, ficou desalojada e optou por permanecer na casa de vizinhos e parentes. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social prestou atendimento no local.

Campo Limpo Paulista

Outro município que compõe a lista da Defesa Civil estadual é Campo Limpo Paulista. A Prefeitura decretou ‘estado de alerta’ após as chuvas do domingo (8). De acordo com a Defesa Civil municipal, até o momento não há moradores desabrigados nem registros de deslizamentos que tenham comprometido residências. Foram identificados apenas pequenos deslizamentos em fundos de lote e pontos isolados de alagamento. O nível do Rio Jundiaí atingiu o limite, mas sem ocorrências mais graves.

Medidas preventivas