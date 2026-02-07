Com muita expectativa para rever os amigos e retomar a prática esportiva, mais de 300 pessoas, entre alunos, pais e professores do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), participaram, na manhã deste sábado (7), da reunião que marcou a abertura das atividades de 2026. O encontro aconteceu na Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (Esef) e reuniu a comunidade atendida pelo programa da prefeitura.
A recepção aos participantes contou com a presença da secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, e da diretora do Departamento de Esporte Adaptado da Secretaria, Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento, além de integrantes do staff do Peama, formado por 30 professores, cinco estagiários e 20 voluntários.
Segundo Vanessa, a reunião teve como objetivo apresentar informações importantes aos alunos já matriculados nas 16 modalidades oferecidas pelo programa. “Informamos o prazo para acertos de horários das aulas para quem precisa trocar de período, que ocorrerá no dia 10 de fevereiro, no Ginásio Anexo do Bolão. Também apresentamos a logomarca comemorativa dos 30 anos do Peama, que serão celebrados em 15 de março. O logo estará em nossos comunicados oficiais e materiais de divulgação”, explicou. A diretora também destacou as obras em andamento da piscina adaptada do CECE Nicolino de Luca (Bolão), com previsão de entrega para o segundo semestre deste ano. “É sempre muito bom reencontrar os alunos e ver a ansiedade deles para voltar às atividades”, completou.
Entre os participantes, estava o aluno Serge Lories, de 62 anos, que pratica natação e ciclismo há um ano e três meses. “O Peama mudou a minha vida. Aqui, eu me sinto acolhido e abraçado”, afirmou. “Sabemos o quanto o preconceito ainda existe, tanto na prática esportiva quanto no ambiente de trabalho, e o programa da Prefeitura de Jundiaí é o meu porto seguro. É um agente de transformação e de luz na minha vida.”
Para a secretária Rita Orsi, o Peama é uma política pública permanente do município, garantida por projeto de lei de autoria do prefeito Gustavo Martinelli, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal no ano passado. “O programa é uma política de acolhimento, conhecimento, paixão e fortalecimento dos vínculos familiares. É emocionante ver mais de 300 pessoas reunidas na Esef em uma manhã de sábado”, destacou.
Durante o evento, pais e alunos também puderam conhecer a programação de esporte adaptado do Sesc Jundiaí e o trabalho dos atletas da equipe de basquete em cadeira de rodas da cidade, modalidade que não integra o programa municipal. Além disso, uma mesa do Espaço Jundiaí Empreendedora, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), esteve disponível para pessoas com deficiência interessadas em oportunidades no mercado de trabalho. O local também contou com um espaço para a venda de camisetas do Peama.