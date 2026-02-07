Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na manhã deste sábado (7), na região do Jardim Tulipas, em Jundiaí. Ela utilizava uma motocicleta e havia acabado de sair de um condomínio, onde carregou uma mochila com diversos kits de maconha, numerados, que seriam entregues no sistema delivery. Após a prisão dela, um homem suspeito de ser o responsável pelo armazenamento das drogas também foi preso. As prisões e apreensões foram realizadas por policiais militares do 11º Batalhão.

A Polícia Militar recebeu denúncia de que um apartamento estava sendo utilizado como base de um esquema de “iDrogas”, no qual entorpecentes eram vendidos por meio de pedidos via WhatsApp, com pagamento por PIX. Segundo as informações, o imóvel era vigiado por um homem, enquanto as entregas eram feitas por uma mulher em uma motocicleta. A denúncia ainda detalhava as características dos suspeitos, da moto e do veículo utilizado para transportar a maconha até o apartamento.

Diante das informações, policiais do Comando de Força Patrulha (CFP) passaram a monitorar as imediações do condomínio. Em determinado momento, flagraram a suspeita saindo do local com uma mochila. Ela foi abordada e confessou participação no esquema de tráfico. Com ela, foram apreendidos diversos kits de maconha, de pesos variados, todos numerados, prontos para entrega aos clientes.