Um homem foi detido pela Polícia Militar ao final da tarde de sexta-feira (6) na rua Jataí, região da Vila Comercial, em Jundiaí, suspeito de envolvimento com a prática de agiotagem e ameaça. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 11º BPM/I, após informações recebidas por meio do Disque Denúncia.

De acordo com informações da PM, a equipe se deslocou até a residência onde o suspeito não estava inicialmente. Pouco depois, ele chegou ao local e foi informado sobre o teor da denúncia. O homem autorizou, de forma espontânea, a entrada dos policiais no imóvel, acompanhando toda a diligência.

Durante as buscas, no quarto do suspeito, os policiais localizaram um caderno com diversas anotações relacionadas a pagamentos de dívidas e retenção de bens, como veículos e jet-ski. Questionado, o acusado confessou que realizava empréstimos financeiros com juros de 10% ao mês, de forma composta, caracterizando a prática de agiotagem. Ele também informou que mantinha outra planilha de cobranças registrada em seu telefone celular.