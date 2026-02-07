07 de fevereiro de 2026
JUNDIAÍ

Homem é detido suspeito de agiotagem após denúncia anônima

Por Da Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Homem foi detido, mas não houve necessidade de algemas
Um homem foi detido pela Polícia Militar ao final da tarde de sexta-feira (6) na rua Jataí, região da Vila Comercial, em Jundiaí, suspeito de envolvimento com a prática de agiotagem e ameaça. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 11º BPM/I, após informações recebidas por meio do Disque Denúncia.

De acordo com informações da PM, a equipe se deslocou até a residência onde o suspeito não estava inicialmente. Pouco depois, ele chegou ao local e foi informado sobre o teor da denúncia. O homem autorizou, de forma espontânea, a entrada dos policiais no imóvel, acompanhando toda a diligência.

Durante as buscas, no quarto do suspeito, os policiais localizaram um caderno com diversas anotações relacionadas a pagamentos de dívidas e retenção de bens, como veículos e jet-ski. Questionado, o acusado confessou que realizava empréstimos financeiros com juros de 10% ao mês, de forma composta, caracterizando a prática de agiotagem. Ele também informou que mantinha outra planilha de cobranças registrada em seu telefone celular.

Ainda segundo o registro policial, o homem admitiu ter se desentendido com alguns devedores, mas negou ter feito ameaças. Nenhuma arma de fogo foi encontrada na residência ou em sua posse.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com o caderno e o aparelho celular, onde permaneceu à disposição das autoridade policiais. Não houve necessidade do uso de algemas, já que o homem colaborou com a ação durante todo o atendimento da ocorrência.

 

