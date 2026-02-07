O Paulista entra em campo neste sábado (7), às 15h, no Estádio Décio Vitta, em Americana, para disputar a quinta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O adversário da partida, o Rio Branco, joga em casa e busca sair da lanterna do campeonato. O jogo será transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.
Depois da vitória por 2x0 sobre o Portuguesa Santista na última partida, o Galo ocupa a nona colocação na tabela, somando cinco pontos. O resultado da partida de hoje é decisivo para o time de Jundiaí, que pode entrar no G-8, já que está empatado com o São Bernardo. Os oito melhores se classificam para às quartas de final da competição, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A4. Por outro lado, os rivais ocupam o 16º lugar no ranking, somando apenas um ponto depois da derrota por 3x1 para o Rio Claro.
ESCALAÇÕES
Para o confronto de hoje, o tricolor conta com o retorno do meio-campista Miguel ao elenco, que não entrou em campo na última partida devido à suspensão. O atacante Léo Souza, que saiu lesionado no jogo passado, ainda é dúvida se será relacionado