O prefeito de Campo Limpo Paulista, Adeildo Nogueira (PL), poderá ter o mandato cassado na próxima terça-feira (10), durante sessão da Câmara Municipal. O chefe do Executivo responde a um processo por suposto descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e por não atender integralmente a requerimentos apresentados pelos vereadores, especialmente relacionados à área da saúde.

De acordo com documento obtido pelo Jornal de Jundiaí, a denúncia é baseada em atos concretos e está estruturada em três núcleos centrais de acusação. Entre eles, está a falta de fiscalização do contrato de fornecimento de marmitex para servidores públicos, o que teria exposto funcionários a alimentos impróprios para consumo e sem controle sanitário adequado. Também consta a omissão de informações sobre a transição da gestão do Hospital das Clínicas e a realização de uma despesa milionária sem prévio empenho, em possível violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Relator da Comissão Processante de Cassação, o vereador Leandro Bizetto (PSDB) afirma que os requerimentos apresentados pelo Legislativo foram respondidos apenas de forma parcial, após sucessivas tentativas de contato. “Tanto o requerimento da transição da gerência do hospital quanto o pedido de informações sobre a alimentação fornecida aos servidores foram ignorados inicialmente e, quando respondidos, vieram incompletos”, explica.