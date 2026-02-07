O início do ano marca um período sempre desafiador aos comerciantes. Neste início de ano, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) apontou que o consumo deve ser mais cauteloso, com destaque para alguns serviços agregados ao varejo, como manutenção, consertos e pequenos reparos. E nesse contexto, lojistas surgem confiantes e demonstram otimismo com a expectativa de até dobrar as vendas em relação ao último ano.

Ramon Batista, de 32 anos, gerente de uma loja de acessórios e assistência técnica diz que apesar de o começo do ano tradicionalmente apresentar movimento mais lento, o cenário em 2026 tem sido mais favorável do que no mesmo período do ano passado. A expectativa, segundo ele, é de dobrar as vendas, ou seja, um aumento de até 100%. “O início do ano costuma ser mais devagar porque muitas pessoas ainda estão pagando as compras de dezembro, mas estamos vendo uma movimentação maior. Apostamos muito em pequenos reparos e consertos, principalmente em celulares. Capinhas e películas são itens essenciais hoje em dia”, destaca.

Para alcançar esse resultado, Ramon investe em promoções e estratégias de atração de clientes. “Teremos até 20% de desconto em produtos de maior valor, como caixas de som, além de divulgação na internet e lançamento de novos produtos”, afirma.