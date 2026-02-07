O início do ano marca um período sempre desafiador aos comerciantes. Neste início de ano, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) apontou que o consumo deve ser mais cauteloso, com destaque para alguns serviços agregados ao varejo, como manutenção, consertos e pequenos reparos. E nesse contexto, lojistas surgem confiantes e demonstram otimismo com a expectativa de até dobrar as vendas em relação ao último ano.
Ramon Batista, de 32 anos, gerente de uma loja de acessórios e assistência técnica diz que apesar de o começo do ano tradicionalmente apresentar movimento mais lento, o cenário em 2026 tem sido mais favorável do que no mesmo período do ano passado. A expectativa, segundo ele, é de dobrar as vendas, ou seja, um aumento de até 100%. “O início do ano costuma ser mais devagar porque muitas pessoas ainda estão pagando as compras de dezembro, mas estamos vendo uma movimentação maior. Apostamos muito em pequenos reparos e consertos, principalmente em celulares. Capinhas e películas são itens essenciais hoje em dia”, destaca.
Para alcançar esse resultado, Ramon investe em promoções e estratégias de atração de clientes. “Teremos até 20% de desconto em produtos de maior valor, como caixas de som, além de divulgação na internet e lançamento de novos produtos”, afirma.
Aquecido, mas um pouco menos
No comércio de vestuário, a expectativa também é de crescimento, embora de forma mais moderada. João Marques Gonçalves, de 43 anos, proprietário de duas lojas do ramo, sendo uma de moda feminina e outra de moda evangélica, projeta um aumento de cerca de 15% nas vendas neste início de ano, em comparação com o mesmo período de 2025.
Mesmo com crescimento mais retraído, João Gonçalves vê mercado aquecido
“O começo do ano é sempre difícil, com despesas como material escolar e IPVA, mas estamos percebendo um mercado um pouco mais aquecido”, avalia. Para estimular o consumo, João aposta em promoções de até 40% em algumas peças e em ações de divulgação nas redes sociais. O horário estendido aos sábados também é visto como um fator positivo para o desempenho das lojas.
Horário estendido
O comércio de Jundiaí funciona em horário especial neste sábado (7), com atendimento até as 18h nas lojas do Centro e dos bairros. A abertura em horário estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está prevista na cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio).
Além de ampliar as oportunidades de venda, o horário especial busca oferecer mais comodidade aos consumidores. Segundo Edison Maltoni, presidente do Sincomercio, os sábados com horário estendido costumam registrar aumento de até 30% nas vendas.
“Por isso, orientamos os lojistas a investirem em ações para atrair os consumidores, como vitrines bem trabalhadas, destaque para produtos da época, inclusive para o Carnaval, promoções e diversificação dos meios de pagamento”, conclui.