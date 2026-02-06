Uma farmacêutica foi presa nesta quinta-feira (5) em Campinas por policiais civis da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic), durante uma operação conjunta com a Vigilância Sanitária em uma clínica de estética que funcionava de forma clandestina e atuava irregularmente também como farmácia.
A ação foi realizada após denúncias de irregularidades, apesar de já existir um requerimento de licença de funcionamento. Durante a vistoria, policiais e agentes da Vigilância constataram diversas infrações sanitárias e criminais.
No local foram apreendidos 19 frascos de substâncias emagrecedoras injetáveis, suplementos vitamínicos vencidos e Botox armazenado fora da temperatura adequada, o que compromete a eficácia e a segurança do produto.
A documentação recolhida indicou que o estabelecimento funcionava simultaneamente como clínica de estética e farmácia, com comercialização de produtos no varejo e no atacado. Também foram encontrados prontuários de clientes, apontando que a responsável realizava acompanhamento clínico das pacientes, prática privativa de médicos, em razão da natureza das substâncias utilizadas.
Além disso, os agentes apreenderam cartelas de rótulos, que evidenciam a ocorrência de fracionamento e envase clandestino dos compostos químicos.
A responsável pelo estabelecimento, que é farmacêutica, recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Cadeia de Paulínia, onde permanece à disposição da Justiça.