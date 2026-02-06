06 de fevereiro de 2026
MORREU NESTA QUINTA

Morador de rua pode ter sido morto a pauladas

A vítima ficou internada por 11 dias e morreu nesta quinta-feira no Hospital São Vicente, em Jundiaí
A Polícia Civil de Campo Limpo Paulista investiga um possível homicídio contra um morador de rua, que morreu no Hospital São Vicente, em Jundiaí, nesta quinta-feira (5), onze dias após ter sido internado em estado grave. A suspeita é de que ele tenha sido morto com uma paulada na cabeça.

A irmã da vítima contou à polícia que no dia 25 de janeiro soube que seu irmão havia sido internado no hospital de Campo Limpo Paulista. Ela foi até o local e, segundo Boletim de Ocorrência, ouviu dos médicos que ele estava em estado grave com ferimento na cabeça possivelmente causado por uma paulada.

No dia seguinte a vítima foi transferida para o São Vicente, em Jundiaí, onde permaneceu sob cuidados médicos até esta quinta-feira, quando faleceu.

A irmã contou aos policiais que o irmão estava vivendo em situação de rua e era usuário de drogas.

O caso foi registrado cono morte suspeita e será investigado.

