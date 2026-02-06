Três homens tentaram se passar por trabalhadores de manutenção para furtar fios de um poste de energia no bairro Mato Dentro, em Jundiaí, na manhã desta quinta-feira (5). A ação foi descoberta após a desconfiança de um homem que passava de carro pelo local, que acionou a Polícia Militar. O trio acabou preso com cerca de 100 metros de fios já retirados.

Segundo a PM, o motorista passava pela via e estranhou o suposto serviço realizado pelos homens, que utilizavam um veículo com escada extensiva, porém sem qualquer identificação de empresa prestadora de serviços. Diante da suspeita, ele acionou a polícia, que enviou uma equipe até a avenida Alexandre Milani.

Durante a abordagem, os suspeitos alegaram inicialmente que estavam trabalhando, mas não souberam informar o nome da empresa, tampouco apresentaram ordem de serviço ou crachás funcionais.