FLAGRANTE

Falsos trabalhadores são presos após denúncia anônima em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
Os três foram presos em flagrante por furto qualificado
Três homens tentaram se passar por trabalhadores de manutenção para furtar fios de um poste de energia no bairro Mato Dentro, em Jundiaí, na manhã desta quinta-feira (5). A ação foi descoberta após a desconfiança de um homem que passava de carro pelo local, que acionou a Polícia Militar. O trio acabou preso com cerca de 100 metros de fios já retirados.

Segundo a PM, o motorista passava pela via e estranhou o suposto serviço realizado pelos homens, que utilizavam um veículo com escada extensiva, porém sem qualquer identificação de empresa prestadora de serviços. Diante da suspeita, ele acionou a polícia, que enviou uma equipe até a avenida Alexandre Milani.

Durante a abordagem, os suspeitos alegaram inicialmente que estavam trabalhando, mas não souberam informar o nome da empresa, tampouco apresentaram ordem de serviço ou crachás funcionais.

Sem conseguir comprovar a legalidade da atividade, os três acabaram confessando o furto, recebendo voz de prisão no local.

Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram presos por furto qualificado.

