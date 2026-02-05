Policiais militares da 1ª Cia do 11º Batalhão detiveram um homem por ameaça, desacato e resistência à prisão, no Centro de Jundiaí, na tarde desta quinta-feira (5). Segundo a PM, ele estava cuspindo em pessoas que circulavam pela região central, além de ofender, ameaçar e tentar cuspir nos policiais.

Os PMs foram acionados após denúncias de que um morador de rua estaria xingando e cuspindo em pedestres na rua São José.

No local, o homem passou a ofender e ameaçar de morte os policiais, sendo necessário imobilizá-lo para contê-lo.