Uma mulher caiu no Rio Jundiaí, na região do bairro Ponte São João, em Jundiaí, nas proximidades do Atacadista Roldão, e foi arrastada pela correnteza por cerca de quatro quilômetros, até ser resgatada por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, na região do Jardim Fepasa. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (4).

A vítima, que é moradora de rua, caiu no rio e acabou sendo levada pelas águas até próximo à entrada do bairro Fepasa, onde conseguiu se segurar em pedras às margens do rio.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e se deslocaram ao local. Os policiais realizaram uma operação complexa de salvamento, utilizando “cabos da vida” e técnicas de ancoragem para alcançar a vítima e efetuar o resgate.