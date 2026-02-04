Na mesma linha, o vereador Tiago Elion disse que sua ruptura com o PL ocorreu desde o início do mandato. De acordo com ele, os vereadores passaram a ser tratados como “traidores” por priorizarem os interesses da população em detrimento de decisões partidárias.

“A gota d’água foi o movimento de dizer que eles representam o PL, quando, na verdade, os escolhidos pela população somos nós, vereadores. Caminho de forma independente, com raízes nos valores que acredito serem bons para o Brasil, mas com foco em entregar resultados para Jundiaí”, declarou.

A vereadora Quézia de Lucca disse não estar rompida com o partido e continua defendendo os valores e princípios de direita e da família. “Porém, não concordo em utilizar o partido para destaque próprio e não cuidar do mais valioso, que são as pessoas, o grupo e a bancada e infelizmente é isso que vem acontecendo”, disse. Ela relatou que recentemente teve um problema ao optar não sair como deputada estadual na próxima eleição, para se dedicar à própria família, em especial ao pai, e à cidade. “Em geral, a bancada do PL ficou sem apoio e direção do diretório da cidade. Mas nós, vereadores eleitos pelo povo, estamos juntos e unidos pelo propósito, que é o bem das pessoas e a defesa dos valores em Jundiaí”, concluiu.