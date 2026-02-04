05 de fevereiro de 2026
FACADA

Mulher é presa por tentativa de homicídio contra o companheiro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
A faca usada no crime foi apreendida pelos GMs
A faca usada no crime foi apreendida pelos GMs

Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (4), no Jardim Galeto, em Itatiba, suspeita de tentar matar o companheiro a facadas. A prisão foi realizada por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

A GM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e enviou ao local os GMs Marco Aurélio, J. Souza, Carneiro e Correia. Ao chegarem, os agentes encontraram o homem ferido na região do abdômen, segurando a companheira no chão, já imobilizada.

Os guardas prestaram os primeiros socorros, realizando o estancamento do sangramento até a chegada de uma ambulância. A vítima foi então socorrida ao hospital.

A mulher, que aparentava estar sob efeito de álcool, confessou aos guardas que esfaqueou o companheiro durante uma discussão.

Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia, onde acabou presa em flagrante por tentativa de homicídio.

