Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (4), no Jardim Galeto, em Itatiba, suspeita de tentar matar o companheiro a facadas. A prisão foi realizada por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

A GM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e enviou ao local os GMs Marco Aurélio, J. Souza, Carneiro e Correia. Ao chegarem, os agentes encontraram o homem ferido na região do abdômen, segurando a companheira no chão, já imobilizada.

Os guardas prestaram os primeiros socorros, realizando o estancamento do sangramento até a chegada de uma ambulância. A vítima foi então socorrida ao hospital.