Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (4), no Jardim Galeto, em Itatiba, suspeita de tentar matar o companheiro a facadas. A prisão foi realizada por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).
A GM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e enviou ao local os GMs Marco Aurélio, J. Souza, Carneiro e Correia. Ao chegarem, os agentes encontraram o homem ferido na região do abdômen, segurando a companheira no chão, já imobilizada.
Os guardas prestaram os primeiros socorros, realizando o estancamento do sangramento até a chegada de uma ambulância. A vítima foi então socorrida ao hospital.
A mulher, que aparentava estar sob efeito de álcool, confessou aos guardas que esfaqueou o companheiro durante uma discussão.
Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia, onde acabou presa em flagrante por tentativa de homicídio.