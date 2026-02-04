Um ex-integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), procurado pela Justiça pelo crime de furto, foi capturado por policiais militares na região central de Jundiaí, nesta quarta-feira (4). Ele não quis informar o motivo de não integrar mais a facção criminosa.

A PM recebeu denúncia pelo Disque Denúncia (181) indicando que um homem condenado a 5 anos de prisão estaria pela região central da cidade.

Com as informações, os policiais se deslocaram até o local, onde realizaram a abordagem e a checagem dos dados pessoais do suspeito. Durante a averiguação, foi confirmado que se tratava de um criminoso procurado pela Justiça, além de ex-integrante do PCC.