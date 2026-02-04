04 de fevereiro de 2026
CAPTURADO

Ladrão ex-integrante do PCC é preso pela PM no Centro de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
O criminoso foi conduzido pelos PMs à Central de Flagrantes
O criminoso foi conduzido pelos PMs à Central de Flagrantes

Um ex-integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), procurado pela Justiça pelo crime de furto, foi capturado por policiais militares na região central de Jundiaí, nesta quarta-feira (4). Ele não quis informar o motivo de não integrar mais a facção criminosa.

A PM recebeu denúncia pelo Disque Denúncia (181) indicando que um homem condenado a 5 anos de prisão estaria pela região central da cidade.

Com as informações, os policiais se deslocaram até o local, onde realizaram a abordagem e a checagem dos dados pessoais do suspeito. Durante a averiguação, foi confirmado que se tratava de um criminoso procurado pela Justiça, além de ex-integrante do PCC.

Questionado pelos policiais sobre o motivo de não fazer mais parte da facção, o homem se recusou a responder.

Com extensa ficha criminal por furto, roubo e tráfico de drogas, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.

