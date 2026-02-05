O Paulista venceu a Portuguesa Santista por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (4), no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela quarta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe da casa foi mais eficiente em um jogo marcado por chuva intensa e gramado pesado, conquistando a primeira vitória na competição.
Com o resultado, o Tricolor de Jundiaí chegou aos cinco pontos e se aproximou do grupo dos oito primeiros colocados. Já a Portuguesa Santista, que iniciou a rodada com 100% de aproveitamento, permaneceu com nove pontos, caiu da liderança para a terceira posição e sofreu a primeira derrota no torneio.
O primeiro tempo teve poucas oportunidades claras de gol, mas com maior presença ofensiva do Paulista. As condições do campo dificultaram a troca de passes e influenciaram diretamente o lance que abriu o placar. Aos 28 minutos, em contra-ataque, a bola parou em uma poça, enganou a defesa visitante, e Christopher aproveitou para driblar o marcador e finalizar na saída do goleiro.
Após sofrer o gol, a Portuguesa Santista tentou avançar suas linhas, mas encontrou dificuldades para criar jogadas efetivas no setor ofensivo. O Paulista manteve o controle da partida até o intervalo, explorando o desgaste físico e os erros provocados pelo gramado comprometido.
Na segunda etapa, a equipe visitante voltou mais agressiva e criou sua principal chance aos 10 minutos, quando Danilo Pereira cobrou falta e acertou o travessão. A reação, porém, foi interrompida aos 22 minutos. Após tiro de meta, Matheus Arcanjo aproveitou falha defensiva, fez jogada individual e marcou o segundo gol do Paulista.
Nos minutos finais, a Portuguesa Santista atuou com um jogador a menos após a expulsão de Hebert, por agressão, recebendo cartão vermelho direto. Pela quinta rodada, as duas equipes voltam a campo no sábado, às 15h. O Paulista enfrenta o Rio Branco, em Americana, enquanto a Portuguesa Santista visita o Desportivo Brasil, em Porto Feliz.