Um morador do Jardim do Lago relatou ao Jornal de Jundiaí que faz a separação dos resíduos recicláveis em casa, mas que esses materiais têm sido levados pelo caminhão de lixo orgânico. Por outro lado, a Prefeitura de Jundiaí, procurada pelo Jornal de Jundiaí, diz que os munícipes podem se confundir, visto que itens recicláveis também vêm sendo coletados em caminhões com prensa.

Procurado pelo JJ, o Departamento de Limpeza Pública (Limpub), da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), esclarece que, em atendimento a legislações e normas relacionadas ao manuseio de materiais e à segurança dos trabalhadores, passaram a ser adotados caminhões prensa, visualmente semelhantes aos utilizados na coleta de resíduos orgânicos. A Limpub informa ainda que utiliza caminhões específicos para a coleta de lixo orgânico e outros destinados exclusivamente à coleta de materiais recicláveis, não havendo mistura de resíduos.

Em situações excepcionais, caso um mesmo veículo seja utilizado em operações distintas, ele passa obrigatoriamente por processo completo de lavagem e desinfecção antes de iniciar a coleta de recicláveis, garantindo a separação adequada dos materiais. A prefeitura reforça, ainda, a importância de a população observar corretamente os dias e horários estabelecidos para a coleta seletiva, contribuindo para a eficiência do serviço e para o correto encaminhamento dos resíduos recicláveis. Para acompanhar dias e horários basta acessar o link https://jundiai.sp.gov.br/infraestrutura-e-servicos-publicos/limpeza-publica/coleta-organica-seletiva-e-cata-treco/