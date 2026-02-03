A Assembleia dos Acionistas da DAE S/A decidiu na tarde desta terça-feira (3) destituir o seu superintendente, Luiz Roberto del Gelmo. Assume em seu lugar, interinamente, o diretor técnico João Viveiros, seguindo as diretrizes do estatuto da empresa. A crise de abastecimento de água do último mês, com água sem condições de uso nas torneiras dos jundiaienses, pode ter sido um dos motivos da decisão.
03 de fevereiro de 2026
