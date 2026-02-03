A Assembleia dos Acionistas da DAE S/A decidiu na tarde desta terça-feira (3) destituir o seu superintendente, Luiz Roberto del Gelmo. Assume em seu lugar, interinamente, o diretor técnico João Viveiros, seguindo as diretrizes do estatuto da empresa. A crise de abastecimento de água do último mês, com água sem condições de uso nas torneiras dos jundiaienses, pode ter sido um dos motivos da decisão.