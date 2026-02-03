Três moradores da Zona Norte de São Paulo, entre eles um paraplégico utilizando cadeira de rodas, foram presos em flagrante por furto qualificado em um supermercado na Vila Rami, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (2). O trio havia acabado de furtar cerca de R$ 10 mil em carnes.

Os guardas municipais Caio e o subinspetor Anderson realizavam patrulhamento quando foram acionados por seguranças do estabelecimento para averiguar uma situação de furto em andamento.

No estacionamento do supermercado, os agentes abordaram três suspeitos que carregavam diversas peças de picanha e outros cortes de carne, sem apresentar nota fiscal de compra.