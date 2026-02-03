03 de fevereiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Traficante da Bahia procurado desde 2018 é preso na Ferroviários

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O criminoso foi levado para a prisão
O criminoso foi levado para a prisão

Um traficante procurado pela Justiça da Bahia foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão, na avenida União dos Ferroviários, região central de Jundiaí, na tarde desta terça-feira (3).

Os policiais do Comando de Força Patrulha (CFP) realizavam patrulhamento de supervisão quando receberam a informação de que um criminoso foragido desde 2018, com mandado expedido pela Justiça da Bahia, estaria circulando pela via.

A equipe se deslocou até o local e conseguiu localizar e abordar o alvo. Durante a checagem dos dados pessoais, foi confirmado que ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o mandado de prisão foi cumprido, permanecendo à disposição da Justiça.

