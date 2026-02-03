Um traficante procurado pela Justiça da Bahia foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão, na avenida União dos Ferroviários, região central de Jundiaí, na tarde desta terça-feira (3).

Os policiais do Comando de Força Patrulha (CFP) realizavam patrulhamento de supervisão quando receberam a informação de que um criminoso foragido desde 2018, com mandado expedido pela Justiça da Bahia, estaria circulando pela via.

A equipe se deslocou até o local e conseguiu localizar e abordar o alvo. Durante a checagem dos dados pessoais, foi confirmado que ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas.