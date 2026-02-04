O Galo entra em campo hoje (4), às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra. A disputa, dentro dos gramados já tão conhecidos, é contra a Portuguesa Santista, pela 4ª rodada da série A3 do Campeonato Paulista. Depois do empate de 0x0 contra o Marília, o time de Raphael Pereira soma dois pontos na tabela de classificação, ocupando a 12ª posição no ranking.
Já os adversários, são os atuais líderes do campeonato, somando nove pontos depois da vitória de 3x0 em cima do Rio Claro, no último domingo (1).
O jogo será transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.
EXPECTATIVAS
Apesar do embate sem gols do último sábado (31), o técnico mostra-se otimista para a partida de amanhã. “A expectativa é a das melhores. A gente vem de um jogo mais consistente, em Marília. A gente foi com a proposta de não tomar o gol e a gente conseguiu.”, explica Raphael.
A defesa do Galo protagonizou a última partida, segurando todas as oportunidades de ataque que o time de Marília criou. “Nesse jogo passado, nós conseguimos sustentar e conseguimos que o bloqueio não fosse vazado. A gente vai também [na partida de amanhã] com esse pensamento de não tomar o gol e fazer um grande jogo.”, afirma o técnico.
Confiante, Raphael Pereira chama a torcida e fala da importância do apoio. “A gente está muito confiante para aqui em casa, nesse jogo contra a Portuguesa na quarta-feira, fazer uma grande apresentação. [...] Quero aproveitar a oportunidade e convidar o torcedor para que venha nos prestigiar, posso dizer que o Paulista tem grandes feitos, tem feito boas atuações, boa performance. Convido todos os torcedores para nos acompanhar, nos incentivar, que é fundamental para nossa vitória amanhã.”, ressalta.
Segundo ele, outro problema do time foram as lesões, que atrapalham a preparação da equipe para o campeonato. Raphael garante, porém, que o Paulista já conseguiu ajustar as ausências e pretende fazer um grande jogo amanhã.
Para adquirir os ingressos, basta acessar o site: https://ingressodevantagens.com.br/ticket/buy/4bfd3d50-f12a-42c6-b9ad-5d90153c3d86
ESCALAÇÃO
Com relação às ausências, o time confirma que seguem as mesmas do jogo contra os Tigres. Sobre a participação de Zé Mendes, que ficou pendurado depois de tomar o segundo cartão amarelo, o Galo afirma que a expectativa é que ele esteja em campo durante o confronto.