O Galo entra em campo hoje (4), às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra. A disputa, dentro dos gramados já tão conhecidos, é contra a Portuguesa Santista, pela 4ª rodada da série A3 do Campeonato Paulista. Depois do empate de 0x0 contra o Marília, o time de Raphael Pereira soma dois pontos na tabela de classificação, ocupando a 12ª posição no ranking.

Já os adversários, são os atuais líderes do campeonato, somando nove pontos depois da vitória de 3x0 em cima do Rio Claro, no último domingo (1).

O jogo será transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.