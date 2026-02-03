Guardas municipais da Divisão Florestal e agentes da Associação Mata Ciliar resgataram uma capivara presa à bomba de uma piscina, em um condomínio residencial no bairro Engordadouro, em Jundiaí, na manhã desta segunda-feira (3).

De acordo com a Guarda Municipal, foi necessário sedar o animal para realizar a remoção, já que a capivara estava arredia e em um local de difícil acesso.

O animal, que pesa cerca de 60 quilos, foi resgatado sem ferimentos e encaminhado à Associação Mata Ciliar, onde receberá os cuidados veterinários necessários para ser devolvido à natureza.