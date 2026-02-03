A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), por meio da Escola da Inclusão, abre inscrições para uma nova edição do Curso Básico de Libras, a partir desta terça-feira (3), às 10h. A carga horária total é de 40 horas, com aulas ministradas por professores surdos e transmitidas ao vivo pela plataforma on-line Zoom. É necessário o uso da câmera durante as atividades.
Ao todo, serão oferecidas 70 vagas em cada uma das 13 turmas, com opção de aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, às terças e quintas e aos sábados. Para realizar a inscrição, os interessados podem preencher a ficha disponível no site da SEDPcD, enquanto durarem as vagas. As informações de acesso são enviadas pelo endereço de e-mail cadastrado e não é necessário preencher múltiplos formulários, já que não haverá sorteio.
Podem participar do curso pessoas com 18 anos ou mais. Para receber o certificado de conclusão, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência e média final superior a 5,0 nas avaliações. O conteúdo abrange temas como identidade surda, regionalismos na libras, sistema de notação, alfabeto manual, verbos, configurações de mão, entre outros.
O objetivo da Secretaria é preparar ouvintes para se comunicarem em Libras, possibilitando mais inclusão e interação com as mais de 592 mil pessoas surdas que vivem no estado de São Paulo, segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Escola da Inclusão
Diante da missão de proporcionar um ambiente educacional acessível e acolhedor para pessoas com e sem deficiência, a escola busca capacitar indivíduos para que se tornem agentes de mudança em suas comunidades. O objetivo da Escola da Inclusão é formar cidadãos comprometidos com as causas das pessoas com deficiência, como acessibilidade comunicacional, empregabilidade e liderança. Criada em 2024, a escola é projetada em ambiente virtual exclusivo da Univesp para garantir a participação plena de pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais e intelectuais.
Os formulários de inscrição serão abertos ao público no site da Secretaria, neste link.