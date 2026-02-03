A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), por meio da Escola da Inclusão, abre inscrições para uma nova edição do Curso Básico de Libras, a partir desta terça-feira (3), às 10h. A carga horária total é de 40 horas, com aulas ministradas por professores surdos e transmitidas ao vivo pela plataforma on-line Zoom. É necessário o uso da câmera durante as atividades.

Ao todo, serão oferecidas 70 vagas em cada uma das 13 turmas, com opção de aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, às terças e quintas e aos sábados. Para realizar a inscrição, os interessados podem preencher a ficha disponível no site da SEDPcD, enquanto durarem as vagas. As informações de acesso são enviadas pelo endereço de e-mail cadastrado e não é necessário preencher múltiplos formulários, já que não haverá sorteio.

Podem participar do curso pessoas com 18 anos ou mais. Para receber o certificado de conclusão, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência e média final superior a 5,0 nas avaliações. O conteúdo abrange temas como identidade surda, regionalismos na libras, sistema de notação, alfabeto manual, verbos, configurações de mão, entre outros.