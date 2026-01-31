O jogo entre o Paulista FC e o Marília na noite de hoje (31) terminou em um empate por 0x0. Para a disputa da 3ª rodada da série A3 do Campeonato Paulista, o time jundiaiense viajou mais de 400km para enfrentar os donos da casa, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal (Abreuzão).
PRIMEIRO TEMPO
Mesmo sem finalizações, o Paulista começou o jogo com vantagem, pressionando o campo defensivo do Marília. Após os primeiros dez minutos do primeiro tempo, porém, o Tigre cresceu na partida e criou oportunidades de ataque perigosas, com finalizações que assustaram o gol do Paulista. Trabalhando bem pelas laterais e com visão de jogo para aproveitar as bolas paradas, o Marília conseguiu travar o time do Galo.
Aos 42 minutos, o Tigre chegou perto de abrir a partida. Em um cruzamento de Gustavo Custódio, a disputa entre o zagueiro Samuel, do Paulista, e o atacante Lucas Lima, do Marília resultou em um pênalti para o time da casa. O próprio Lucas Lima bateu o pênalti em um chute forte do canto inferior direito do gol, mas o goleiro Lee pulou certeiro na bola e conseguiu defender.
O primeiro tempo se encerrou com o jogo empatado em 0x0. Apesar de a defesa do Paulista ter segurado o ataque de Marília, o lado ofensivo do Galo não conseguiu se mostrar presente, faltando agilidade na saída de bola e maior atuação dos atacantes.
SEGUNDO TEMPO
A grande estrela do segundo tempo foi o goleiro Lee, do Paulista. Com o ritmo de jogo similar ao primeiro tempo, o Marília investiu repetidas vezes no campo defensivo do Galo, dando trabalho para o camisa 1. Mesmo com muitos escanteios e finalizações para o Tigre, o time não conseguiu cruzar a barreira do goleiro de Jundiaí.
Próximo ao fim da partida, já com mais 80 minutos de jogo, o Paulista conseguiu movimentar o campo do Marília, colocando pressão no Tigre e conquistando algumas finalizações perigosas. Mesmo assim, o Galo não conseguiu encaixar a bola na rede do adversário.
Na contagem de cartões, o confronto se encerrou com oito cartões amarelos: quatro para o Marília (William, Guilherme Café, Foquinha e Radeche) e quatro para o Paulista (Miguel, Vitinho e Zé Mendes). O volante Miguel, que recebeu dois cartões amarelos na partida e já tinha um do último jogo, recebeu o único cartão vermelho, sendo expulso aos 89 minutos. Com esse resultado, o volante Zé Mendes fica penduradopara a próxima partida do Galo.
O Time de Jundiaí, encerra a partida com dois pontos, joga em casa a 4ª rodada da série A3 do Campeonato Paulista. O Galo enfrenta o Portuguesa Santista na próxima quarta-feira (4), às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra. O Portuguesa ocupa a 3ª colocação da tabela, somando 6 pontos, depois de 3 vitórias e 1 derrota. O resultado, porém, ainda pode mudar, já que o Portuguesa joga amanhã (1?) contra o Rio Branco, às 10h.