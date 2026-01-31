A grande estrela do segundo tempo foi o goleiro Lee, do Paulista. Com o ritmo de jogo similar ao primeiro tempo, o Marília investiu repetidas vezes no campo defensivo do Galo, dando trabalho para o camisa 1. Mesmo com muitos escanteios e finalizações para o Tigre, o time não conseguiu cruzar a barreira do goleiro de Jundiaí.

Próximo ao fim da partida, já com mais 80 minutos de jogo, o Paulista conseguiu movimentar o campo do Marília, colocando pressão no Tigre e conquistando algumas finalizações perigosas. Mesmo assim, o Galo não conseguiu encaixar a bola na rede do adversário.

Na contagem de cartões, o confronto se encerrou com oito cartões amarelos: quatro para o Marília (William, Guilherme Café, Foquinha e Radeche) e quatro para o Paulista (Miguel, Vitinho e Zé Mendes). O volante Miguel, que recebeu dois cartões amarelos na partida e já tinha um do último jogo, recebeu o único cartão vermelho, sendo expulso aos 89 minutos. Com esse resultado, o volante Zé Mendes fica penduradopara a próxima partida do Galo.