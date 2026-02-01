O forte temporal que atingiu Jundiaí e Região neste final de tarde de domingo (1) trouxe inúmeros incidentes, com mais de dez árvores caídas nas ruas e danos na estrutura de parques. A Prefeitura de Jundiaí e a Defesa Civil estão envolvidos em uma força-tarefa neste momento para a retirada de galhos e desobstrução de vias.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, ainda não relatório final sobre os incidentes. Há árvores caídas na av. dos Ferroviários, no Jd. Roma, no Jardim Florestal e Centro, com equipes trabalhando para diminuir os danos.

Na região, as cidades de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista também sofreram consequências do temporal.