Uma bebê de apenas 35 dias morreu na manhã deste domingo (1) após ser encontrada desacordada no berço, em casa, na Vila Alvorada, pelos próprios pais.

De acordo com o pai da criança, a mãe havia amamentado a bebê por volta das 6h e, em seguida, a colocou no berço para dormir. Após isso, o casal também se deitou para descansar.

Minutos depois, ao acordarem, os pais perceberam que a recém-nascida não reagia e apresentava o corpo sem movimentos. Desesperado, o pai tentou estimular a filha, realizou manobras de reanimação e respiração boca a boca, mas não obteve resposta.