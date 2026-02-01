Uma bebê de apenas 35 dias morreu na manhã deste domingo (1) após ser encontrada desacordada no berço, em casa, na Vila Alvorada, pelos próprios pais.
De acordo com o pai da criança, a mãe havia amamentado a bebê por volta das 6h e, em seguida, a colocou no berço para dormir. Após isso, o casal também se deitou para descansar.
Minutos depois, ao acordarem, os pais perceberam que a recém-nascida não reagia e apresentava o corpo sem movimentos. Desesperado, o pai tentou estimular a filha, realizou manobras de reanimação e respiração boca a boca, mas não obteve resposta.
Na tentativa de salvar a criança, ele saiu correndo pela rua com a bebê nos braços até conseguir ajuda de um motorista, que ofereceu carona até o Hospital Universitário. Apesar da rapidez no deslocamento, a bebê já deu entrada na unidade sem sinais vitais.
O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da morte.