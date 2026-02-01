02 de fevereiro de 2026
FATAL

Bebê de 35 dias morre após ser encontrada desacordada em berço

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Bebê morre após ser amamentada e colocada no berço
Bebê morre após ser amamentada e colocada no berço

Uma bebê de apenas 35 dias morreu na manhã deste domingo (1) após ser encontrada desacordada no berço, em casa, na Vila Alvorada, pelos próprios pais.

De acordo com o pai da criança, a mãe havia amamentado a bebê por volta das 6h e, em seguida, a colocou no berço para dormir. Após isso, o casal também se deitou para descansar.

Minutos depois, ao acordarem, os pais perceberam que a recém-nascida não reagia e apresentava o corpo sem movimentos. Desesperado, o pai tentou estimular a filha, realizou manobras de reanimação e respiração boca a boca, mas não obteve resposta.

Na tentativa de salvar a criança, ele saiu correndo pela rua com a bebê nos braços até conseguir ajuda de um motorista, que ofereceu carona até o Hospital Universitário. Apesar da rapidez no deslocamento, a bebê já deu entrada na unidade sem sinais vitais.

O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da morte.

