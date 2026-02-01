02 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Moto se choca contra caminhão na Rodovia Anhanguera

Por Redação | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
As vítimas aguardam a chegada períciano local
As vítimas aguardam a chegada períciano local

Uma moto se chocou contra a traseira de um caminhão na madrugada de hoje (1), na Rodovia Anhanguera, km 97, sentido interior, na cidade de Campinas, São Paulo.

Devido a gravidade do acidente, o trânsito ficou totalmente bloqueado nas duas faixas do trecho, até por volta das 5h desta manhã. No momento, apenas a faixa 2 segue interditada.

Segundo a Artesp, a moto trafegava na marginal norte, quando se deparou com o caminhão em pane na pista, mas não conseguiu frear ou desviar, causando a colisão com a traseira do veículo.

O caminhão saiu ileso, mas a moto foi gravemente danificada. As equipes da Autoban, acompanhada de um períciano local, já estão a caminho do trecho.

