Uma moto se chocou contra a traseira de um caminhão na madrugada de hoje (1), na Rodovia Anhanguera, km 97, sentido interior, na cidade de Campinas, São Paulo.

Devido a gravidade do acidente, o trânsito ficou totalmente bloqueado nas duas faixas do trecho, até por volta das 5h desta manhã. No momento, apenas a faixa 2 segue interditada.

Segundo a Artesp, a moto trafegava na marginal norte, quando se deparou com o caminhão em pane na pista, mas não conseguiu frear ou desviar, causando a colisão com a traseira do veículo.