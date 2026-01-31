Um caminhão carregado de vidro bateu contra a defesa metálica do canteiro central e capotou, na Rodovia dos Bandeirantes, km 25, na pista sentido Capital-interior, hoje, no período da manhã.

Três das cinco faixas da rodovia precisaram ser interditadas enquanto o motorista aguardava o resgate e a retirada da pista. Após 1h do ocorrido, a pista 3 foi liberada, mas as pistas 1 e 2 seguem fechadas até o momento.

Equipes da concesionária AutoBan, responsável pelo trecho, foram para o local para prestar atendimento ao motorista do caminhão e retirar o veículo da estrada.