Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
BLOQUEIO PARCIAL

Caminhão carregado de vidro interdita Bandeirantes

Por Redação | ARTESP
| Tempo de leitura: 1 min
ARTESP
Acidente deixou duas faixas interditadas
Um caminhão carregado de vidro bateu contra a defesa metálica do canteiro central e capotou, na Rodovia dos Bandeirantes, km 25, na pista sentido Capital-interior, hoje, no período da manhã.

Três das cinco faixas da rodovia precisaram ser interditadas enquanto o motorista aguardava o resgate e a retirada da pista. Após 1h do ocorrido, a pista 3 foi liberada, mas as pistas 1 e 2 seguem fechadas até o momento.

Equipes da concesionária AutoBan, responsável pelo trecho, foram para o local para prestar atendimento ao motorista do caminhão e retirar o veículo da estrada.

Ainda não se sabe o motivo do choque, mas até onde foi divulgado, o motorista passa bem.

