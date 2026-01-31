O Paulista entra em campo hoje (31), às 18h30, para disputar a 3ª rodada da série A3 do Campeonato Paulista. A partida é contra o Marília, que joga em casa, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal (Abreuzão). O Galo vem de uma derrota de virada na última partida, perdendo de 2x1 para o Rio Claro.
O jogo será transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.
Na tabela de classificação, o Galo caiu para a 12ª colocação, ainda somando um ponto. O adversário desta noite, que goleou o Bandeirante de Birigui por 4 a 0 na última quarta-feira (28) no mesmo estádio da partida de hoje, está na 2ª colocação, com quatro pontos.
Para esse confronto, assim como no último, o Galo não poderá contar com o atacante recém-contratado Emanuel Neco e com o zagueiro Mateus Henrique, que ainda são baixas por lesão. O jogador Léo Couto (meia) também é ausência confirmada. Os meio-campistas Filipinho e Thomas Lamin e o zagueiro Maykon seguem lesionados, mas não estão inscritos para este campeonato. Pavani (zagueiro), que estava ausênte por lesão, volta a compor a equipe do técnico Raphael Pereira.
RETROSPECTIVA
Nesta quarta-feira (28), na partida contra o Rio Claro na casa do adversário, o Paulista teve um início de jogo favorável, com marcação cerrada e bom controle de bola, pressionando em todas as oportunidades de ataque — atitude que garantiu o gol logo aos 7 minutos do primeiro tempo.
Depois da volta para o segundo tempo, porém, o Paulista, já mais tranquilo com a vantagem, abriu espaço para o Rio Claro arriscar e ter mais domínio de bola, troca de passes e finalizações. Ainda assim, o Galo tentou segurar os adversários, mas o time da casa insistiu na pequena área até que o empate saiu, aos 17 minutos do segundo tempo.
Com a confiança restabelecida, o Rio Claro apertou ainda mais a pressão e criou novas chances de ataque, seguradas pelo campo defensivo e pelo goleiro Lee. Nos minutos finais da partida, já aos 47 minutos do segundo tempo, quando até os torcedores já estavam conformados com o empate, o aproveitamento de uma cobrança de falta garantiu a vitória ao Rio Claro.
O Paulista encerrou o jogo com quatro cartões amarelos, de Gabriel Fonseca, Enzo, Miguel e Léo Souza, e um cartão vermelho, que causou a expulsão de Enzo pouco depois de sua entrada em campo. O Rio Claro recebeu apenas um cartão amarelo, de Jeffinho.
Após o jogo de quarta-feira, o técnico do Paulista, Raphael Pereira, preferiu não dar declarações sobre o resultado da partida.