O Paulista entra em campo hoje (31), às 18h30, para disputar a 3ª rodada da série A3 do Campeonato Paulista. A partida é contra o Marília, que joga em casa, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal (Abreuzão). O Galo vem de uma derrota de virada na última partida, perdendo de 2x1 para o Rio Claro.

Na tabela de classificação, o Galo caiu para a 12ª colocação, ainda somando um ponto. O adversário desta noite, que goleou o Bandeirante de Birigui por 4 a 0 na última quarta-feira (28) no mesmo estádio da partida de hoje, está na 2ª colocação, com quatro pontos.

Para esse confronto, assim como no último, o Galo não poderá contar com o atacante recém-contratado Emanuel Neco e com o zagueiro Mateus Henrique, que ainda são baixas por lesão. O jogador Léo Couto (meia) também é ausência confirmada. Os meio-campistas Filipinho e Thomas Lamin e o zagueiro Maykon seguem lesionados, mas não estão inscritos para este campeonato. Pavani (zagueiro), que estava ausênte por lesão, volta a compor a equipe do técnico Raphael Pereira.