Um homem foi preso em Jundiaí na noite de ontem (31) por lesão corporal e violência doméstica contra a parceira. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante, no bairro Cidade Nova.

No local, os policiais foram informados por uma familiar da vítima que a mulher havia sido agredida pelo companheiro, que se encontrava no interior da residência. Diante da denúncia, a equipe realizou contato com o indivíduo, que ao apresentar resistência verbal e pouca colaboração durante a abordagem, precisou acionar o apoio policial.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial Judiciário, onde permaneceu preso em flagrante. A mulher, que apresentava lesões aparentes, foi encaminhada ao Hospital São Vicente para atendimento médico, sendo liberada após avaliação clínica.