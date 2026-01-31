Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi capturado por guardas municipais na manhã deste sábado (31), em uma escola de cursos na Vila Arens, em Jundiaí. Ele tem 34 anos e é morador em Jarinu.

As câmeras de reconhecimento facial do sistema Muralha Paulista identificaram o suspeito, no momento em que ele desembarcou na estação de trem, em Jundiaí. Um alerta foi disparado para as forças policiais e em pouco tempo chegaram ao local os GMs Evaristo e Abreu. "Só que o alerta foi disparado com um pouco de atraso, e quando chegamos ele já não estava mais no local. Com ajuda do nosso setor de monitoramento por câmeras (da GM), conseguimos encontrá-lo em uma escola de cursos na Vila Arens, onde o capturamos após nos certificarmos que se tratava de fato de um procurado pela Justiça", disse o GM Evaristo.

O crime pelo qual ele é acusado é o de estupro de vulnerável, ocorrido em 2022 em Cachoeira Paulista, cidade do interior de São Paulo, situada a mais de 250 km de Jundiaí. A vítima foi uma criança de 10 anos, sobrinha da então namorada do acusado, na época do crime. Mesmo após o fim do relacionamento, o homem continuou frequentando a casa da família, onde teria cometido o abuso. A própria criança relatou o crime para a mãe, razão que levou a família a denunciá-lo. Ele nega ter cometido o estupro.