A Polícia Militar prendeu em flagrante, neste sábado (31), um jovem de 19 anos acusado de perseguir uma mulher no município de Itatiba. A ocorrência foi atendida durante patrulhamento preventivo da equipe formada pelo Cabo PM Spencer e pelo Soldado PM De Matos, após acionamento do COPOM para averiguação de uma desinteligência em residência da cidade.

No local, os policiais fizeram contato com os pais da vítima, identificada como Juliana, que relataram a existência de um boletim de ocorrência anterior por perseguição (stalker) praticada por um jovem contra a filha. Segundo a família, as investidas aconteciam principalmente no ambiente virtual, por meio de e-mails e aplicativos de mensagens. A vítima costumava bloquear ou substituir suas redes sociais, mas, desta vez, foi surpreendida com a presença física do suspeito em frente à residência, o que gerou temor por sua integridade.

Ainda conforme o registro policial, o autor afirmou que conheceu Juliana pelas redes sociais e que acompanhava sua rotina por meio de postagens havia cerca de dois anos, sem encontros ou interação recíproca. Ele relatou que, na data dos fatos, enviou uma nova mensagem por e-mail e se deslocou de São Bernardo do Campo até Itatiba para entregar um presente à vítima.