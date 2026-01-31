O atleta paralímpico Cristian Ribera, de 23 anos, integrante do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Prefeitura de Jundiaí, vive a expectativa de disputar pela terceira vez os Jogos Paralímpicos de Inverno. A 14ª edição do evento será realizada de 6 a 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo. Confiante, Cristian busca conquistar uma medalha para o Brasil em uma das quatro provas das quais participará: sprint, 10 km, revezamento e 20 km.
O momento da carreira do atleta é positivo. Integrante do Time São Paulo e da delegação do Comitê Paralímpico Brasileiro em competições internacionais, Cristian encerrou a temporada 2024/2025 dos Mundiais de esqui cross-country como campeão geral, garantindo o Globo de Cristal, principal troféu da modalidade.
Quando está em Jundiaí, o jovem realiza treinos de atletismo em cadeira de rodas. Desde 19 de janeiro, porém, encontra-se em preparação específica nos esportes de neve, focado na Paralimpíada. “Vou acompanhar de perto os Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro, por conta da participação da minha irmã, Eduarda Ribera. Conversamos bastante sobre os treinos e até trocamos memes”, brincou. “Ela está bem preparada e tem grandes chances de alcançar o melhor resultado da história do Brasil no feminino, especialmente no sprint, nos 10 km e no revezamento”, projetou.
Cristian também destacou a motivação de competir na Itália. “Sinto-me honrado e preparado para buscar o ouro para o Brasil. Venho treinando intensamente todos os dias e quero chegar à Paralimpíada na minha melhor condição física”, afirmou.
A principal prova do atleta é o sprint, que nos Jogos é disputado em três fases: classificatória, semifinal e final. Na etapa inicial, os 12 melhores atletas avançam para as semifinais, divididas em duas baterias com seis competidores cada, classificando os três primeiros de cada para a final. “As últimas temporadas têm sido extremamente equilibradas. China, Rússia, Itália, Ucrânia e Cazaquistão têm equipes muito fortes, assim como o Brasil, que chega preparado para brigar por pódio”, avaliou.
Além da irmã Eduarda, Cristian também terá a companhia do irmão e treinador, Fabio Westemaier Ribera. “Viajamos juntos para a Europa no dia 7 de janeiro. Em breve, meus pais também estarão na Itália para acompanhar os Jogos Olímpicos e torcer pela Duda. Na nossa família, toda conquista é coletiva, então, se eu ganhar uma medalha, ela será de todos nós”, afirmou.
Gratidão ao PEAMA
Aluno do PEAMA desde a infância, Cristian faz questão de destacar a importância do programa, vinculado à Secretaria de Esporte e Lazer de Jundiaí (SMEL). “O PEAMA sempre foi fundamental na minha vida. Tenho ótimas relações com professores e funcionários. Minha família sempre me incentivou a vencer, mas foi no PEAMA que meu amor pelo esporte começou e segue vivo. Iniciei na natação com as professoras Denise, Ana e Liu”, recordou.
A diretora do Departamento de Esporte Adaptado da SMEL, Vanessa Patrícia Rancolletta do Nascimento, também ressaltou a trajetória do atleta. “Cristian sempre foi um aluno muito dedicado e é totalmente merecedor das conquistas que alcançou. Toda a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer e do PEAMA torce por ele, que é um exemplo de determinação. Temos grande expectativa de vê-lo representar o Brasil com excelência nos Jogos Paralímpicos de Inverno”, destacou.