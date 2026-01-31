O atleta paralímpico Cristian Ribera, de 23 anos, integrante do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Prefeitura de Jundiaí, vive a expectativa de disputar pela terceira vez os Jogos Paralímpicos de Inverno. A 14ª edição do evento será realizada de 6 a 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo. Confiante, Cristian busca conquistar uma medalha para o Brasil em uma das quatro provas das quais participará: sprint, 10 km, revezamento e 20 km.

O momento da carreira do atleta é positivo. Integrante do Time São Paulo e da delegação do Comitê Paralímpico Brasileiro em competições internacionais, Cristian encerrou a temporada 2024/2025 dos Mundiais de esqui cross-country como campeão geral, garantindo o Globo de Cristal, principal troféu da modalidade.

Quando está em Jundiaí, o jovem realiza treinos de atletismo em cadeira de rodas. Desde 19 de janeiro, porém, encontra-se em preparação específica nos esportes de neve, focado na Paralimpíada. “Vou acompanhar de perto os Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro, por conta da participação da minha irmã, Eduarda Ribera. Conversamos bastante sobre os treinos e até trocamos memes”, brincou. “Ela está bem preparada e tem grandes chances de alcançar o melhor resultado da história do Brasil no feminino, especialmente no sprint, nos 10 km e no revezamento”, projetou.