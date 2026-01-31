Estabelecimentos gastronômicos e empresas de tecnologia e inovação poderão contar com incentivos fiscais para se instalarem no Centro de Jundiaí. A proposta ainda está em fase de estudo para avaliação do impacto orçamentário, mas a expectativa da administração municipal é que a nova lei seja encaminhada e aprovada ainda no primeiro semestre deste ano.

A medida foi anunciada a moradores e comerciantes da região central, que participaram da primeira reunião do ano do grupo de revitalização do Centro, realizada nesta sexta-feira (30), com a presença de representantes do poder público, inclusive o prefeito Gustavo Martinelli. O encontro teve como objetivo apresentar e discutir as ações voltadas à requalificação da região.

De acordo com a coordenadora do Grupo de Trabalho do Centro, Daniela Colagrossi, a iniciativa busca estimular a ocupação e a dinamização do espaço urbano. “O objetivo é incentivar a gastronomia, transformar o Centro em uma experiência, para que as pessoas venham e permaneçam aqui. Quanto às empresas, buscamos atrair novas atividades e incentivar o processo de ocupação dessa região”, explicou.