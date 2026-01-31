Estabelecimentos gastronômicos e empresas de tecnologia e inovação poderão contar com incentivos fiscais para se instalarem no Centro de Jundiaí. A proposta ainda está em fase de estudo para avaliação do impacto orçamentário, mas a expectativa da administração municipal é que a nova lei seja encaminhada e aprovada ainda no primeiro semestre deste ano.
A medida foi anunciada a moradores e comerciantes da região central, que participaram da primeira reunião do ano do grupo de revitalização do Centro, realizada nesta sexta-feira (30), com a presença de representantes do poder público, inclusive o prefeito Gustavo Martinelli. O encontro teve como objetivo apresentar e discutir as ações voltadas à requalificação da região.
De acordo com a coordenadora do Grupo de Trabalho do Centro, Daniela Colagrossi, a iniciativa busca estimular a ocupação e a dinamização do espaço urbano. “O objetivo é incentivar a gastronomia, transformar o Centro em uma experiência, para que as pessoas venham e permaneçam aqui. Quanto às empresas, buscamos atrair novas atividades e incentivar o processo de ocupação dessa região”, explicou.
Além da apresentação da nova proposta, também foram detalhadas as ações realizadas ao longo do último ano, organizadas nos quatro eixos da requalificação, entre eles, habitação, mobilidade, zeladoria e requalificação urbana.
O prefeito destacou que a revitalização do Centro e do Centro Expandido é uma das prioridades da gestão e ressaltou que o projeto vai além de intervenções físicas. Segundo ele, o processo está sendo construído de forma dialogada e inclui estudos para incentivos fiscais, melhoria das fachadas e fortalecimento da economia criativa e gastronômica, para que o Centro volte a ser um espaço vivo também fora do horário comercial.
“Não se trata apenas de obras físicas, mas de devolver vida ao Centro, estimular o comércio, atrair novos investimentos, valorizar a cultura, a convivência e garantir segurança e cuidado social”, afirmou.