O mês de dezembro de 2025 teve retrocesso significativo no emprego formal em Jundiaí. Foram 2.783 vagas perdidas, do saldo entre 6.588 admissões e 9.371 desligamentos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Se o ano havia começado com força total na geração de novos postos na cidade, os últimos dois meses tiveram perda expressiva.

Novembro e dezembro tiveram redução de 3.244 postos de emprego formal na cidade, o que é mais do que o emprego gerado entre maio e outubro de 2025 (3.152). No comparativo com anos anteriores, 2025 teve redução de quase 40% na geração de vagas formais em relação a 2024, que registrou 5.327 postos abertos na cidade. Em relação a 2023, houve avanço de 42%, pois o ano havia tido geração de 2.259 colocações na cidade.

Ainda sobre o saldo de dezembro, a recessão atingiu também o Estado de São Paulo (-224.282) e o Brasil (-618.164), com retração em todos os setores. Em Jundiaí, foram 11 vagas perdidas na Agropecuária, 105 na Construção, 250 no Comércio, 625 na Indústria e 1.792 postos a menos em Serviços.