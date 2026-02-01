Praticar ou não atividade física é um debate antigo no campo da saúde. De um lado, profissionais alertam sobre os riscos do sedentarismo; do outro, a preguiça, a falta de tempo e de dinheiro acabam falando mais alto na cabeça de muitos brasileiros. Atualmente, apesar do discurso cada vez mais presente sobre saúde e bem-estar, os números no Brasil seguem em alerta. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, da World Obesity Federation, 68% dos adultos brasileiros apresentam excesso de peso — sendo 31% com obesidade e 37% com sobrepeso. A projeção é que o país ultrapasse 115 milhões de pessoas acima do peso até 2030.

Mesmo assim, dados do DataFolha, que entrevistou mais de duas mil pessoas em todas as regiões do país, mostram que 53% dos brasileiros costumam praticar exercícios físicos no dia a dia. As atividades mais mencionadas foram caminhada (25%), musculação (13%), futebol (7%), bicicleta (6%) e corrida (6%), entre outras menos praticadas.