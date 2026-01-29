A DAE de Jundiaí recebeu, na última semana, uma visita técnica de integrantes do projeto de ‘Políticas Públicas com Foco em Perdas de Água’. Coordenada pelo professor Dr. Tadeu Malheiros, da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a Agência das Bacias PCJ, a atividade reuniu pesquisadores da USP, da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas e representantes da Universidade de Lund, na Suécia, para uma troca de experiências sobre a gestão de recursos hídricos e saneamento.
O foco central do encontro foi o compartilhamento de boas práticas e inovações tecnológicas. Os pesquisadores participaram de apresentações técnicas conduzidas pela gerente de Controle de Perdas da DAE, Fernanda Calheiros, e pelo engenheiro civil Gilberto Gonçalves. Os profissionais detalharam as ações implementadas e as metas previstas no plano de gestão de perdas e energia da companhia.
LEIA MAIS:
“Durante a visita, foi possível apresentar as diretrizes e as principais frentes de atuação da DAE no controle de perdas, além de trocar experiências com pesquisadores que atuam em contextos diferentes do nosso”, explicou Fernanda.
Os pesquisadores suecos apresentaram os desafios enfrentados na gestão de bacias hidrográficas em países como Suécia e China. "A troca de experiências com instituições nacionais e internacionais contribui para ampliar o conhecimento e aprimorar as práticas adotadas pela DAE”, avaliou Gilberto Gonçalves.
O grupo também visitou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) operada pela Companhia de Saneamento de Jundiaí (CSJ) e a usina de compostagem de lodo, que se destaca no cenário nacional pelo reaproveitamento de resíduos.
Para o diretor presidente da DAE Jundiaí, Luiz Roberto Del Gelmo, a aproximação entre o setor operacional e o acadêmico é estratégica. "A presença de pesquisadores da USP, PUC e da Universidade de Lund reforça a importância da cooperação técnica. O saneamento moderno exige atualização constante e essa troca de experiências contribui diretamente para o aprimoramento dos serviços prestados à população", destacou.