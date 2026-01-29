A DAE de Jundiaí recebeu, na última semana, uma visita técnica de integrantes do projeto de ‘Políticas Públicas com Foco em Perdas de Água’. Coordenada pelo professor Dr. Tadeu Malheiros, da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a Agência das Bacias PCJ, a atividade reuniu pesquisadores da USP, da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas e representantes da Universidade de Lund, na Suécia, para uma troca de experiências sobre a gestão de recursos hídricos e saneamento.

O foco central do encontro foi o compartilhamento de boas práticas e inovações tecnológicas. Os pesquisadores participaram de apresentações técnicas conduzidas pela gerente de Controle de Perdas da DAE, Fernanda Calheiros, e pelo engenheiro civil Gilberto Gonçalves. Os profissionais detalharam as ações implementadas e as metas previstas no plano de gestão de perdas e energia da companhia.

